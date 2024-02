« Meurtres à Mulhouse » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (1er février)

Publicité





« Meurtres à Mulhouse » au programme TV du 1er février 2024 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Meurtres à Mulhouse », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Dans les rôles principaux, Mélanie Maudran, François-David Cardonnel, et Nicolas Van Beveren.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Meurtres à Mulhouse » : l’histoire

En enquêtant sur un crime commis dans une ancienne mine de potasse proche de Mulhouse, la Lieutenante de gendarmerie Sandra Bauer en vient à soupçonner l’avocate qui l’avait privée de la garde de son fils. Mais pour l’inculper, Sandra va devoir faire face à son frère Frédéric Bauer qui n’est autre que l’avocat et associé de sa principale suspecte. Au cours de cette enquête qui va rapidement faire écho à la mystérieuse légende de Saint-Nicolas, Sandra et son frère seront amenés à collaborer bon gré mal gré mais surtout à renouer avec un passé tragique : la disparition trois ans plus tôt, de leur neveu Bastien, alors âgé de 9 ans.

Interprètes et personnages

Avec Mélanie Maudran, François-David Cardonnel, Nicolas Van Beveren, Natalia Dontcheva, Madi Belem, Aurore Erguy, Willy Rovelli, Erick Deshors, Jef Vlerick.



