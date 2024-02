« Les témoins amoureux » : votre téléfilm ce 16 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Les témoins amoureux » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 16 février 2024





A suivre dès 14h10, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Les témoins amoureux » : l’histoire, le casting

Jack Chandeller, une ancienne vedette de la musique, et Betty Woodward, professeure de poésie à l’université, nourrissent une antipathie mutuelle depuis une décennie. Cependant, lorsque leurs amis les plus proches, Naomi et Simon, les sollicitent pour être les témoins de leur mariage et créer une chanson originale pour l’occasion, Jack et Betty se voient contraints de collaborer. Au fil de leur travail ensemble, ils réalisent qu’ils se sont mal jugés l’un l’autre et qu’ils partagent plus d’affinités qu’ils ne l’avaient imaginé.

Avec : James Denton (Jack Chandeller), Sherri Saum (Betty Woodward), Julia Benson (Naomi), Peter Benson (Simon), John B. Lowe (Le professeur Dodson)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Amoureux malgré eux ! ».

« Amoureux malgré eux ! » : l’histoire et le casting

Après la rupture avec son petit ami, Fiona choisit de se rendre dans sa famille au Vermont pour trouver du réconfort et prendre du recul sur sa vie. Lorsque Nate, son ex-petit ami, apparaît avec sa nouvelle compagne, Fiona élabore un plan pour tenter de le reconquérir. Elle simule une relation avec son collègue, Derek, en prétendant qu’il est son nouveau partenaire.

Avec : Lacey Chabert (Fiona), Carlo Marks (Derek), Moss Jesse (Nate), Fiona Vroom (Angela)