Ligue des nations féminine : la finale Espagne / France en direct, live et streaming ce soir

Ligue des nations féminine 2024, la finale Espagne / France en direct, live et streaming ce mercredi 28 février 2024 – La France dispute la finale de la Ligue des nations féminine ce soir face à l’Espagne.

A suivre ce soir à partir de 18h50 sur W9, coup d’envoi à 19h.











Retrouvez la finale de la toute première édition de la Ligue des Nations féminine avec le match Espagne / France, en direct du stade de Séville. L’équipe de France s’est imposée face à l’Allemagne (2-1) et s’envole vers la finale. Pour la toute première fois de son histoire, les Bleues d’Hervé Renard se sont qualifiées pour la finale d’une compétition continentale. Wendie Renard et son équipe affronteront les championnes du monde en titre : l’équipe féminine d’Espagne ! Un duel qui s’annonce au sommet avec l’objectif pour les Bleues d’inscrire cette victoire à leur palmarès !

Une rencontre commentée par Xavier Domergue et Laura Georges.

Espagne / France – Composition des équipes

🔵 Espagne (composition probable) : Coll – Battle, Paredes, Codina, Carmona – Bonmati, Lopez, Hermoso – Del Castillo, Paralluelo, Caldentey

🔵 France (composition probable) : Peyraud-Magnin – De Almeida, Lakrar, Mbock, Karchaoui – Diani, Henry, Geyoro, Bacha – Le Sommer, Katoto



Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur W9 dès 18h50. Coup d’envoi de la rencontre à 19h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA et directement sur notre site.

Espagne / France, finale l’UEFA Ligue des Nations féminine 2024, à suivre ce mercredi 28 février 2024 sur W9.