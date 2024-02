Quotidien du 13 février 2024 : les invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 13 février 2024, les invités – Ce mardi et comme chaque soir sur TMC, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd'hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h25 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Quotidien : les invités du 13 février 2024

➤ L’équipe du film « Dune 2 » : le réalisateur Denis Villeneuve aux côtés de Timothée Chalamet, Josh Brolin, et Souheila Yacoub.

Présentation du film : Paul Atréides se rallie à Chani et aux Fremen tout en préparant sa revanche contre ceux qui ont détruit sa famille. Alors qu’il doit faire un choix entre l’amour de sa vie et le destin de la galaxie, il devra néanmoins tout faire pour empêcher un terrible futur que lui seul peut prédire..



