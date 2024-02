Ici tout commence spoiler : Jim et Thibault bouleversés, Iris balance une bombe !... (vidéo épisode du 16 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Jim et Thibault vont être profondément sous le choc dans votre feuilleton TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Iris va leur faire une annonce qui va les bouleverser !

Et pour cause, alors qu’ils doivent passer un moment avec leur mère, Marc débarque et Iris va faire une révélation…











Elle explique à Thibault et Jim qu’elle était là à chaque évènement important de leur vie ! Baccalauréat, anniversaires, elle venait mais à chaque fois Marc la mettait à la porte sans qu’elle puisse les voir !

Marc ne nie pas et explique que c’était pour les protéger… Thibault et Jim sont bouleversés, ils rappellent à leur père que ce n’était pas à lui de décider pour eux ! Mais Marc n’a aucun regret…

