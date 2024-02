Star Academy, Pierre Garnier se confie : « c’est une chance de dingues » (VIDÉO)

Publicité





Pierre Garnier, grand gagnant de la Star Academy, enchaine les interviews depuis sa victoire samedi dernier. Ce mardi, il était l’invité de la matinale de RFM et s’est confié une nouvelle fois sur tout ce qui lui arrive en ce moment.





« C’est vrai que ça peut être un peu troublant mais je pense que je ne réalise pas encore, du coup ça ne me perturbe pas forcément. Mais c’est fou, c’est une chance de dingues ! » a déclaré Pierre ce matin au sujet de sa toute nouvelle notoriété.







Publicité





« Pour l’instant il y a que du positif et les gens me donnent beaucoup d’amour. (…) Tout est en train de changer »

Il a expliqué comment il a écrit son premier single, « Ceux qu’on était » qui sortira ce soir à minuit : « Ça c’est la dernière chanson qu’on avait écrite. On s’est dit ‘quel sujet nous relie un peu tous ?’ et c’est les histoires d’amour qui finissent un peu mal. Et c’est vrai qu’en une demie heure, 45 minutes, cette chanson est venue. C’est celle qui m’est venue en tête en rentrant au château et je l’ai faite plusieurs fois là-bas »



Publicité





Sur le fait que la chanson était déjà un tube avant qu’il sorte du château : « Je l’ai appris en sortant du château et c’est vrai que j’ai l’impression que tout le monde la connait déjà ! »

VIDÉO Pierre invité sur RFM ce mardi 6 février 2024