Ici tout commence du 6 février : Bérénice sous le choc, elle surprend Carla... (résumé + vidéo épisode 855 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 6 février 2024, résumé et vidéo extrait épisode 855 – Bérénice a dévoilé ses sentiments à Carla hier soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Mais ce soir, elle va surprendre Carla en pleine discussion avec la brigade et on peut dire que ça va lui faire très mal !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Publicité





Ici tout commence du 6 février 2024 – résumé de l’épisode 855

Carla parle avec la brigade en attendant l’arrivée de Bérénice. Carla annonce à Tom, Ethan et Solal qu’elle n’est absolument pas en couple avec Bérénice ! Et la jeune femme arrive pile au moment où Bérénice leur explique que si elle devait se mettre en couple avec une femme, elle aurait choisi quelqu’un de plus sophistiqué ! Des propos qui font beaucoup de mal à Bérénice…

L’effervescence règne pendant les préparatifs pour les Journées de la pâtisserie ! Au Double A, Laetitia laisse libre cours à son imagination. Et à l’approche de la fête de l’amour, le cœur de Jasmine balance entre Thibault et Jim…



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Antoine sous le charme de la nouvelle prof de l’institut (vidéo épisode du 8 février)

Ici tout commence du 6 février 2024 – vidéo premières minutes

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1