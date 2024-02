« Un festival pour la Saint-Valentin » : votre téléfilm ce 14 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Un festival pour la Saint-Valentin » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 14 février 2024 – Ce mardi après-midi et pour bien débuter la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui en cette fête des amoureux, il s’intitule « Un festival pour la Saint-Valentin ».





A suivre dès 14h10, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Un festival pour la Saint-Valentin » : l’histoire, le casting

Après avoir été licenciée de son poste d’animatrice de télé-réalité, Natalie rentre chez elle pour la Saint-Valentin. À sa grande surprise, elle se retrouve impliquée dans la direction de la vente aux enchères du festival de la ville, aux côtés de son ancien fiancé, tout cela orchestré par deux mères pleines d’intrigues.

Avec : Bethany Joy Lenz (Natalie Simmons), Luke Macfarlane (Zach Williams), Mary-Margaret Humes (Alicia Simmons), Karen Kruper (Sue Williams)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Un coup de foudre malgré eux ».

« Un coup de foudre malgré eux » : l’histoire et le casting

À 36 ans, Abby occupe le poste d’analyste en acquisitions au sein de « Les fermes Everson », une entreprise agroalimentaire basée à Boston, qui se prépare à entrer en bourse. Dotée d’une intelligence remarquable et d’une sensibilité profonde, Abby a cependant des relations interpersonnelles complexes et n’a pas encore trouvé l’amour, ce qui la laisse désespérée. Sa chère tante Frances lui suggère de pimenter sa vie en écrivant une lettre à son futur amour, qu’elle place dans une bouteille jetée à la mer. Un homme de 36 ans découvre ce message sur une plage du Maine et entame une correspondance par e-mail avec elle. Une histoire épistolaire enchanteresse se développe entre eux.

Pendant ce temps, le patriarche des Everson, décidant de ramener son fils de la pêche pour l’impliquer davantage dans les fermes Everly, lui confie une mission spéciale jusqu’au mariage imminent de sa sœur. La mission consiste à assister Abby dans la recherche d’une entreprise rentable à intégrer au groupe avant l’introduction en bourse. Malgré des débuts relationnels tumultueux, Abby et Nick Everson découvrent une attirance mutuelle.

Avec : Bethany Joy Lenz (Abby Lawrence), Andrew W. Walker (Nick Everson), Kate Isaac (Sophie Everson), Bethany Brown (Elaine)