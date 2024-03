« BDE » : le film inédit avec Michaël Youn ce soir sur M6 (15 mars 2024)

Publicité





« BDE », c’est le film inédit diffusé ce vendredi soir sur M6. Un comédie totalement déjantée signée Michaël Youn qui vous fera passer une bonne soirée !





A découvrir ce soir dès 21h10 sur M6 ou en live et depuis tous vos appareils connectés sur 6play et sa fonction direct.







Publicité





« BDE » : l’histoire

Bob, Max, Vinz et Romane se sont croisés pour la première fois lors de leurs études en école de commerce. À cette époque, ils étaient aux commandes du Bureau Des Étudiants (BDE) et aspiraient à faire bouger les choses dans le monde. Cependant, deux décennies plus tard, ils se rendent compte qu’ils n’ont pas vraiment changé grand-chose… Heureusement, chaque année, ils se retrouvent pour un week-end de fête nostalgique. Cette année, ils ont choisi de partir skier à Val Thorens, dans un somptueux chalet que Bob a « emprunté » à son beau-père. Ironie du destin, ils se retrouvent face à 150 étudiants survoltés de leur ancienne école, en plein Spring break. Entre affrontement intergénérationnel et regain de jeunesse, anciens et nouveaux élèves vont vivre une nuit de débauche épique.

Avec Michaël YOUN (Bob), Héléna NOGUERRA (Romane), Lucien JEAN-BAPTISTE (Max), Vincent DESAGNAT (Vinz), Manon AZEM (Barbara), Rayane BENSETTI (Samy), Lola DUBINI (Jess), Ludovik (Pablo), Virginie HOCQ (Marielle Pichu), Jean-Luc COUCHARD (Djo, le patriarche), Pierre LOTTIN (Jason, l’exité), Gilbert MELKI (Ilan Cohen), Michèle LAROQUE (Hannah Cohen), Judith EL ZEIN (Morgane), Tomer SISLEY (Dany Frydman)



Publicité





VIDÉO « BDE » : la bande-annonce