« Bungalow 21 » : votre pièce de théâtre inédite ce soir sur France 2 (26 mars 2024)

« Bungalow 21 », c’est le titre de la pièce de théâtre inédite diffusée ce soir, mardi 26 mars 2024, sur France 2. La célèbre rencontre entre Marilyn Monroe et Yves Montand prend vie devant nous, sur la scène du théâtre de la Madeleine. Emmanuelle Seigner et Michaël Cohen incarnent avec brio les deux icônes, tandis que Mathilde Seigner et Vincent Winterhalter interprètent leurs conjoints respectifs.





A voir dès 21h10 sur France 2, mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







« Bungalow 21 » : l’histoire et les interprètes

Beverly Hills Hotel, Los Angeles, 1960… Découvrez les secrets du bungalow 21. En 1960, deux couples mythiques séjournent au Beverly Hills Hotel, à Los Angeles. Dans le bungalow 20 logent Simone Signoret et Yves Montand : ils s’aiment, ils sont beaux, encore jeunes, pleins de vie, au faîte de leur gloire. Mais Marilyn Monroe, installée dans le bungalow voisin, est une femme irrésistible dont le couple avec l’écrivain Arthur Miller bat de l’aile. La vie de quatre personnes va voler en éclats… Aucune des deux femmes ne se remettra vraiment de cette histoire, et chacun va entrer dans le doute.

Une histoire ordinaire, d’amour, d’orgueil, d’adultère, de mauvaise foi et de pardon, avec des êtres extraordinaires. D’après une idée de Benjamin Castaldi, le petit-fils de Simone Signoret, Éric-Emmanuel Schmitt compose une pièce intense et sensible qui met quatre figures de l’histoire du cinéma aux prises avec leurs désirs contrariés, leurs fragilités, leur humanité. Bungalow 21 offre le portrait saisissant de deux femmes attachantes, aussi célèbres que meurtries.



Avec Mathilde Seigner (Simone Signoret), Emmanuelle Seigner (Marilyn Monroe), Michaël Cohen (Yves Montand), Vincent Winterhalter (Henry Miller), Clément Moreau (le groom)

Mise en scène Jérémie Lippmann — Auteur Éric-Emmanuel Schmitt — Sur une idée originale de Benjamin Castaldi — Réalisation Ybao Benedetti — Production Pomme Production et Kiosco

VIDÉO « Bungalow 21 » : la bande-annonce