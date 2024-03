Danse avec les Stars, conflit Inès Reg / Natasha St-Pier : les danseurs réagissent, réunion de crise chez TF1 ?

Publicité





Rien ne va plus au sein de la famille « Danse avec les Stars » cette semaine alors qu’Inès Reg et Natasha St-Pier s’affrontent par vidéos interposées au sujet d’une altercation survenue le 31 janvier dernier pendant les répétitions.





Inès Reg, victime d’un lynchage médiatique depuis plusieurs semaines, a choisi de sortir du silence en donnant sa version des faits dimanche soir (voir notre article). Ce à quoi Natasha St-Pier a répondu hier soir en donnant la sienne (voir notre article). Le partenaire de la chanteuse, Anthony Colette, est lui aussi sorti du silence, expliquant recevoir « une vague de haine sur les réseaux ».







La quasi intégralité des danseurs professionnels, tenus par une clause de confidentialité, sont sortis du silence sur Instagram afin d’exprimer leur soutien à Anthony Colette.

« Ces quelques mots pour te dire que je te soutient à 100% car j’étais présent quand tout ça s’est déroulée et tu n’as vraiment rien à te reprocher. Sachez qu’Anthony n’a jamais insulté ni menacé qui que soit. Anthony est au milieu d’une histoire qui ne le concerne pas. N’oubliez pas que nous sommes sur notre lieu de travail, et que nous avons des closes à respecter. Ces contraintes empêchent donc Anthony de pouvoir s’exprimer publiquement » a écrit Jordan Mouillerac.



« Anthony Colette ne mérite pas du tout cet acharnement. Ne rentrez jamais dans une histoire avant d’entendre la version des 2 parties, surtout si ça ne vous concerne pas. Anthony, comme tous les danseurs, est soumis à une close de confidentialité. Malheureusement lui ne peut pas donner sa version des faits. Dans tous les cas, les violentes menaces suite aux récentes stories, qui viennent uniquement nuire à l’image de Dals, ne sont ni acceptables, ni en aucun cas justifiées. C’est honteux » a écrit Candice Pascal.

« Anthony Colette est tout simplement un bonbon, une personne respectueuse, drôle et surtout très positive. Ce que j’ai pu lire ou entendre me hérisse le poil !.. Danse avec les Stars a toujours été une émission vectrice d’émotions et d’humanité, donc continuons à partager de belles valeurs. » a écrit Maxime Dereymez.

« Je suis de tout coeur avec toi Anthony Colette. Tu es un mec incroyable qui ne mérite aucunement ce qui lui arrive. La vérité sortira. On est une famille et on sait qui tu es. » a écrit Christian Millette.

Du côté de TF1, une réunion de crise serait prévue avant le prochain prime de « Danse avec les Stars », qui aura lieu vendredi soir en direct. La production va-t-elle enfin réagir à tout ça ?