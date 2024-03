Demain nous appartient du 8 mars : Damien apprend une terrible nouvelle (résumé + vidéo épisode 1639 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 8 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1639 de DNA – Damien va apprendre une terrible nouvelle ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». En effet, alors qu’il est de retour chez lui, il reçoit un appel de ses collègues…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Demain nous appartient du 8 mars 2024 – résumé de l’épisode 1639

Damien est de retour à la maison, pour le plus grand plaisir d’Audrey, Jack et Léo. Ils prennent le petit déjeuner en famille et Léo demande à Damien s’il va rester. Il lui explique que oui, il revient vraiment à la maison ! Mais Damien reçoit un appel de ses collègues de la police : Laure Cotentin a été retrouvée morte !

Un individu décide de faire des aveux. Nathan se lance à la recherche de la jeune fille aux cheveux bleus. Et de son côté, Chloé exprime ses émotions de manière singulière.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Nathan retrouve Charlotte et… (vidéo épisode du 12 mars)



Publicité





VIDÉO Demain nous appartient du 8 mars 2024 – les premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.vv