Ici tout commence spoiler : la grosse gaffe d'Hortense... (vidéo épisode du 14 mars)

Ici tout commence spoiler – Hortense va faire une grosse gaffe dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Hortense va tenter de venir en aide à Joachim mais elle va manquer cruellement de discrétion face à Clotilde…











Joachim cherche une idée de cadeau pour Clotilde mais il est en manque d’inspiration et envoie Hortense pour la sonder… Celle-ci prétexte faire une liste d’idée pour son cadeau d’anniversaire de mariage. Mais Clotilde comprend très vite que ça la concerne et que c’est Joachim qui l’envoie ! Hortense a gaffé et peine à se rattraper !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 882 du 14 mars 2024, la gaffe d’Hortense face à Clotilde



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.