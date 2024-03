C dans l’air du 12 mars 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 12 mars 2024, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 12 mars 2024 : le sommaire

⬛ Kate : une photo qui fait scandale

À l’occasion de la fête des Mères en Angleterre, une photographie de Kate Middleton avec ses enfants, officiellement prise par William, était censée apaiser les préoccupations concernant la santé de la princesse. Cependant, la photo en Une de la presse outre-Manche a suscité la controverse et a au contraire ravivé les inquiétudes. C’est la première fois que la princesse est apparue sans sa bague ni son alliance, et la photo a été clairement altérée.

Quelques heures après sa publication, les agences de presse ont décidé de retirer l’image de leur catalogue, une situation inédite pour une photo officielle de la famille royale. Kate Middleton a présenté des « excuses » pour la « confusion » après avoir admis avoir effectué quelques retouches. Cependant, au Royaume-Uni, où des interrogations persistent sur l’état de santé de la princesse de Galles, en convalescence depuis janvier suite à une opération dont les détails n’ont pas été divulgués, les spéculations abondent. Les questions se multiplient quant à la signification de ces retouches et à l’état de santé de la princesse, qui n’a fait aucune apparition publique depuis la messe de Noël de la famille royale à Sandringham en décembre.



Publicité





En janvier, le palais de Kensington avait annoncé que Kate Middleton avait subi une opération abdominale « programmée » dans une clinique londonienne, sans spécifier la cause, et avait nié tout lien avec un cancer. Le palais avait exprimé le « souhait » de la princesse que ses informations médicales restent privées et avait indiqué qu’elle ne participerait à aucun engagement public officiel avant Pâques. William avait également ajusté son emploi du temps pour rester aux côtés de son épouse et de leurs enfants. Depuis lors, aucune image n’avait été diffusée jusqu’à la publication de la photo controversée.

Cette communication contraste avec celle du palais de Buckingham au sujet du cancer dont souffre Charles III. Depuis l’annonce en février de sa maladie, le roi a été régulièrement photographié lors de quelques fonctions officielles, principalement des entretiens avec le Premier ministre et des diplomates étrangers. Contrairement à sa mère, le roi opte pour la transparence sur sa santé tout en ne hésitant pas à s’exprimer sur des questions politiques étrangères. Alors que les inquiétudes persistent autour de Kate Middleton, le roi a diffusé un discours vidéo pour le Commonwealth Day, exprimant sa volonté de continuer à servir « au mieux » de ses capacités.

Face à ces événements, des allégations circulent selon lesquelles la photo de Kate Middleton aurait été générée par une intelligence artificielle. Qu’en est-il vraiment de cette affirmation ? Comment l’IA est-elle déjà en train de influencer la campagne présidentielle américaine et les débats politiques en Europe ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 12 mars 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.