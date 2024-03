Inspecteur Barnaby du 24 mars : votre épisode inédit ce soir sur France 3

Publicité





Inspecteur Barnaby du 24 mars 2024 – Ce dimanche soir, France 3 poursuit la diffusion de la 23ème et nouvelle saison inédite de votre série « Inspecteur Barnaby » ce dimanche soir. Au programme aujourd'hui, l'épisode 2 inédit de la saison 23 suivi d'une rediffusion.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Inspecteur Barnaby du 24 mars 2024 : votre épisode inédit de ce soir

Saison 23, Épisode 3 « Qui sème le vent » (inédit) : Chrissie Larkton se faisait une joie de raviver la tradition familiale en produisant une farine biologique locale, mais le succès grandissant de son mari boulanger suscite l’animosité au village. Et la malédiction ancestrale liée au moulin, qui pèse sur sa famille, semble menacer Chrissie à son tour. Sur demande de sa hiérarchie, Barnaby doit enquêter sur la réalité de la menace.

Avec Neil Dudgeon (Inspecteur Barnaby), Nick Hendrix (Sergent Jamie Winter), Annette Badland (Dr Fleur Perkins), Fiona Dolman (Sarah Barnaby)



Rappel de la présentation de la saison 23

Cette vingt-troisième saison nous ramène au cœur du pittoresque comté anglais fictif de Midsomer. Chaque épisode suit les péripéties de l’inspecteur Barnaby et de son fidèle acolyte, le détective Winter, alors qu’ils s’efforcent de démêler des mystères criminels complexes tout en explorant les particularités de ce comté à la fois enchanteur et dangereux.

Le duo se plonge dans de nouveaux univers étranges et fascinants, explorant des lieux tels que les villages de retraite de la police, les boulangeries artisanales et même les spectacles de drag queens. Sous la surface en apparence paisible de ces villages, se cachent des personnages excentriques et des meurtres mystérieux. Toujours accompagné de l’inspecteur Jamie Winter, du pathologiste incomparable Dr Fleur Perkins, de sa femme Sarah, de sa fille Betty et de son adorable chien Paddy, l’inspecteur Barnaby continue d’apporter son flair exceptionnel à la résolution de ces intrigues captivantes.

« Inspecteur Barnaby » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.