Les 12 coups de midi du 14 mars : Emilien passe un gros cap en tournage, qui est sur l’étoile mystérieuse ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 14 mars 2024, 171ème victoire d’Emilien – Et encore une victoire pour Emilien ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a une nouvelle fois buté sur l’une des questions du Coup de Maître et a remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.

Sa cagnotte arrive ainsi à un total de 749.432 euros de gains et cadeaux.











Publicité





Les 12 coups de midi du 14 mars, qui est derrière l’étoile mystérieuse ?

Et alors qu’il se murmure que cette semaine sur les tournages, Emilien aurait dépassé Christian Quesada en signant une 194ème participation, l’étoile mystérieuse a deux indices : une bibliothèque en image de fond et représentation de Ganesh, une divinité à tête d’éléphant très importante dans la religion hindouiste.

Avec cet indice du Ganesh, chez Stars-Actu on pense toujours au film « Slumdog Millionaire » et à l’actrice Freida Pinto. Mais à ce stade, difficile de faire une pronostic !

Indices présents sur l’étoile : une bibliothèque en photo de fond, une divinité hindoue



Publicité





Noms déjà proposés pour cette étoile : Uma Thurman, Arielle Dombasle, Julien Courbet

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 14 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+