« Mariés au premier regard » : Tracy et Florian vont-ils se dire oui et se marier ? Réponse !

Alors que le premier épisode de la saison 8 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, un premier mariage était sur le point de se dérouler.





Vous êtes déjà impatient de savoir si Tracy et Florian se sont dits oui lors du mariage à Gibraltar ? On a déjà la réponse !







Dans l’épisode 2 lundi prochain sur M6, vous allez assister à leur mariage au premier regard. Et on peut déjà vous dire que Tracy et Florian vont tous les deux dire oui !

Vous assisterez ensuite aux préparatifs du mariage d’Ophélie et Loïc. Mais pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 25 mars pour suivre l’épisode 2 de « Mariés au premier regard » !



