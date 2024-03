Demain nous appartient spoiler : Mélody avec un autre homme que Georges ? (vidéo épisode du 21 mars)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Alors que Georges va démarrer une nouvelle vie avec son bébé, Mélody aurait-elle rencontré un autre homme dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, la prof de sport est au coeur d'une folle rumeur au lycée…











C’est Lilou qui est à l’origine de la rumeur. Elle explique à Jack et Rayane que Mélody et Etienne Curtis seraient ensemble… Elle les a vus alors qu’ils venaient de courir ensemble et selon elle, ils flirtaient. Mais Jack leur rappelle qu’elle est en couple avec Georges.

Lilou est sure d’elle et Rayane va directement interroger Mélody ! La prof refuse de parler de sa vie privée avec un élève… Pour Rayane, c’est signe d’aveu !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1648 du 21 mars 2024 : Mélody au coeur d’une rumeur au lycée

