Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 1 du 13 mars ? (résumé + replay)

Top Chef éliminé du 13 mars 2024 – Qui a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 1 de la saison 15 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Philippe Etchebest, Paul Pairet, Glenn Viel, Dominique Crenn et Hélène Darroze ont fait leur choix !





Et à l’issue de ce premier épisode, c’est Inès et Thibault qui ont été éliminés.







Les candidats se sont affrontés au cours de la soirée pour la formation des brigades des chefs. Et à l’issue de cette série d’épreuves, ils étaient 4 à ne pas avoir été choisis : Inès, Thibault, Paul-Henri et Pierre Pascal.

Top Chef du 13 mars : Inès et Thibault éliminés

Inès, Thibault, Pol-Henri et Pierre Pascal se sont donc affrontés sur l’ultime épreuve autour du rouget. Les chefs ont dégusté leurs plats et ont fait leur choix ! L’assiette de Pol-Henri a été un coup de coeur pour les chefs, il est qualifié. Pierre-Pascal est le second qualifié. Pol-Henri et Pierre-Pascal sont donc qualifiés mais n’auront pas de brigade. Inès et Thibault sont éliminés !



Rendez-vous le mercredi 20 mars à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 2. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.