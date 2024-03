Un Si Grand Soleil du 27 mars : Alain dérape et trompe Elisabeth (résumé et vidéo épisode 1363 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 27 mars 2024, spoiler résumé de l’épisode 1363 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 27 mars 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Manu propose à Muriel de la déposer quelque part. Elle décline et va visiter un studio avec Tomas. Manu lui demande si ça va aller financièrement, elle lui dit qu’elle a le temps de voir venir. Manu lui dit qu’ils en sauront plus pour Eliott aujourd’hui, il pense qu’il bénéficiera d’une sorte de clémence. Manu lui demande quelle peine il risque, il lui dit au mieux 3/4 mois et au pire 3/4 ans.

Becker organise une confrontation entre Bernier et Bienvenue. Bernier raconte l’achat de sa bastide il y a quelques années, il s’est endetté et Bienvenue l’a aidé financièrement. Il lui a donné 150.000 euros en échange de « services » pour Engrais Plus. Levars demande à s’entretenir seul à seul avec Bienvenue.



A l’hôpital, Alain dit à Claire et Evan que finalement il ira à l’opéra. Il a revendu la place 500 euros aux enchères, Alain n’en revient pas du bénéfice qu’il a fait ! Elisabeth appelle Alain, elle a eu son message et lui dit qu’ils auront d’autres occasions d’aller à l’opéra. Alain lui dit qu’elle met ses priorités là où ce n’est pas les siennes. Elle a un double appel et raccroche…

Le procureur adjoint et Becker sont satisfaits. Bienvenue va tomber pour corruption de fonctionnaire et empoisonnement, les victimes d’Engrais Plus seront indemnisées. Ils sont le choc de ce qu’a fait Bernier. Le procureur adjoint pense que son isolement s’est retourné contre lui.

Elise appelle Elodie pour lui dire que toute l’histoire se termine. Elodie est soulagée.

Le procureur adjoint demande à Eliott son avis sur Bernier. Eliott dit ne pas être le mieux placé pour le juger. Il va être déféré et mis en examen pour son évasion, il va aussi devoir purger sa peine pour les faits antérieurs. Son destin est entre les mains du juge d’application des peines.

Alain part à l’opéra, il retrouve la femme qui a acheté sa place. Alain lui donne le trop perçu, elle est surprise.

Avant qu’Eliott soit transféré, Becker lui prête un téléphone pour passer un coup de fil. Il appelle Muriel, il lui explique qu’il va être déféré devant le juge et ensuite il sera incarcéré. Muriel est glaciale, il lui demande si elle viendra le voir, elle dit qu’elle ne sait pas. Muriel dit à Eliott qu’elle ne sait plus où elle en est, elle raccroche.

Manu explique à Eve comment ça s’est passé, elle s’inquiète. Manu lui assure qu’il a fait le bon choix.

La belle inconnue remercie Alain pour l’opéra, elle a aimé la soirée et lui laisse sa carte, elle est architecte d’intérieur. Alain monte en voiture mais il ne démarre pas. Elle propose de le ramener, il accepte. Il lui parle d’enregistrements, elle demande s’ils peuvent l’écouter ensemble maintenant. Alain est surpris mais accepte ! Il l’emmène chez lui. Il met la musique et va chercher du vin… A la fin elle avoue avoir la tête qui tourne à cause du vin et elle n’a pas envie de reprendre le volant, elle embrasse Alain ! Il dit ne pas vivre seul, elle dit avoir compris mais lui propose une parenthèse… Il se laisse faire !

