Maison à vendre du 27 avril : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Maison à vendre du 27 avril 2024 – C'est un inédit de « Maison à vendre » qui vous attend ce samedi soir sur M6. Aujourd'hui, Stéphane Plaza vient en aide à Mikyung et Jean-Pierre, Christine, Lucie et Pauline.





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay et en streaming gratuit sur 6Play.







Maison à vendre du 27 avril 2024

Mikyung et Jean-Pierre ont décidé de vendre leur maison à Magny-les-Hameaux dans les Yvelines pour se rapprocher de leur fille Stéphanie et de leur petit-fils de 2 ans dans le Sud-Ouest. Malheureusement, malgré un an de mise en vente, les visites ont été rares et aucune offre n’a été faite. La décoration vieillotte et les travaux nécessaires ont probablement dissuadé les quelques visiteurs. Pour résoudre cette situation, Stéphanie a fait appel à l’expertise de Stéphane Plaza pour relancer la vente au plus vite, tandis que Sophie Ferjani va repenser chaque pièce afin que les acheteurs puissent mieux se projeter dans ce bien qui regorge de potentiel.

À Courcouronnes dans l’Essonne, Christine, âgée de 60 ans, et ses deux belles-filles, Lucie et Pauline, tentent de vendre l’appartement familial. Après avoir partagé la vie de Thierry, leur père, pendant plus de 20 ans jusqu’à son décès brutal il y a un an, Christine souhaite retourner vivre à Marseille, sa ville natale. Cependant, malgré leurs efforts, aucune offre n’a encore été formulée. La décoration vieillie et les travaux à envisager ont rebuté les potentiels acheteurs. Pour les aider à accélérer la vente, Stéphane Plaza intervient pour apporter son expertise, tandis que Jessica Venancio va se charger des travaux pour insuffler le charme qui manque à ce duplex.



