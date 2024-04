Cassandre du 27 avril : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Cassandre du 27 avril 2024 – Ce samedi soir à la télé, France 3 vous propose des épisodes de votre série « Cassandre ». Au programme, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Cassandre du 27 avril 2024 : vos épisodes de ce soir

« Le secret de la ruche » : Cassandre et son équipe se lancent dans une enquête complexe après la mort de Ludovic Keller, 45 ans, qui avait été licencié six mois auparavant d’une exploitation agricole pour avoir utilisé des pesticides, ce qui contredisait la prétention biologique de la ferme. Les apiculteurs de la ferme voisine ont alerté les autorités après avoir observé une augmentation soudaine de l’agressivité de leurs abeilles. Se pourrait-il que Keller ait été assassiné pour cette transgression ? Pourquoi aurait-il opté pour l’utilisation de pesticides, allant à l’encontre des principes biologiques ? Aurait-il été impliqué dans un accord avec une gestionnaire opposée aux pratiques biologiques ? Pour résoudre ce mystère, Cassandre et son équipe s’immergent dans le monde agricole bio. Alors que la nature semble paisible, les découvertes qu’ils font sont tout sauf tranquilles, révélant un réseau d’intrigues et de secrets profondément enfouis.

Avec Agnès Sourdillon (Judith), Meimona Soumare (Rosie), Daniel Njo Lobé (Gabriel Ayo), Bérénice Baoo (Cécilia Ayo), Guillaume Faure (Jean Lornac), Carole Bianic (Annie Foulon)



« Turbulences » : Devant une clinique prestigieuse d’Annecy, le capitaine Roche est pris pour cible par des tirs. Un chirurgien se précipite pour lui porter secours, mais Roche perd connaissance, submergé par une vision : une jeune femme aux yeux d’un bleu profond, riant aux éclats comme si elle était poursuivie par une caméra. Sauvé mais gravement blessé, Roche est alité. À son chevet se tiennent Cassandre et Evelyne, toutes deux se demandant : qui aurait pu avoir l’intention de s’en prendre à un policier ? Cassandre, ancienne chef du 36, et son équipe décident de mener l’enquête pour découvrir qui aurait pu nourrir une telle animosité envers Pascal, au point de vouloir le tuer.

Avec : Gwendoline Hamon (CASSANDRE), Alexandre Varga (PASCAL ROCHE), Dominique Pinon (JEAN-PAUL MARCHAND), Béatrice Agenin (EVELYNE ROCHE), Jessy Ugolin (NICKI MALEVA), Emilie Gavois Kahn (LA MAJOR), Lucie Rébéré (AUDREY ROCHE), Christophe Gendreau (PHILIPPE CASSANDRE), Jérôme Anger (DR MEYER)

« Cassandre » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.