66 minutes du 7 avril : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

66 minutes du 7 avril 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h10 sur la chaîne







66 minutes du 7 avril 2024, sommaire et extraits vidéos

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Emile : toujours un mystère

Alors que les ossements retrouvés près du Haut-Vernet appartiennent bien au petit Emile, disparu en juillet 2023, le mystère qui entoure sa disparition plane toujours.



🔵 Immobilier : essayez avant d’acheter

Pouvoir tester un bien le temps d’un week-end, voire pendant plusieurs mois avant de l’acheter est désormais possible grâce à un dispositif en plein essor : la location accession.

🔵 La boulangerie qui se sent pousser des ailes

Élue meilleure chaîne de boulangerie en 2022, 2023 et 2024, l’enseigne Ange s’est imposée comme l’un des leaders incontournables du secteur, jusqu’à s’exporter au Canada !

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Pouvoir d’achat : la folie loto !

Avec l’inflation, les Français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les jeux de hasard dans l’espoir de gagner un peu d’argent. Et pour les adeptes, il y a un événement à ne pas louper : le plus grand loto de France.

Extrait vidéo

Animateur du plus grand loto de France, Louis Caudard a investi dans une machine haut de gamme qui mélange les boules de manière aléatoire ! « Pouvoir d’achat : la folie loto ! »

📺 #66minutes, ce dimanche à partir de 17h20 sur @M6 pic.twitter.com/kHXR4RpMHc — 66Minutes (@66Minutes) April 7, 2024

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.