Un dimanche à la campagne du 7 avril : l'émission déprogrammée, elle revient le...

Un dimanche à la campagne du 7 avril 2024, déprogrammation – Encore une fois ce dimanche après-midi, vous ne retrouverez pas Frédéric Lopez et son émission « Un dimanche à la campagne ». En effet, aujourd’hui l’émission de Frédéric Lopez est déprogrammée et cède sa place au rugby.

Un dimanche à la campagne : l’émission de retour le 28 avril 2024

En effet, Frédéric Lopez ne sera de retour que le dimanche 28 avril et ce ne sera pas un inédit mais un best-of des meilleurs moments de « Un dimanche à la campagne ». Pour le prochain inédit, ce ne sera pas avant le 12 mai ! L’animateur recevra Grégoire, Eric Antoine et Noémie de Lattre.

Et pour patienter jusqu’au retour de l’émission de Frédéric Lopez, on vous rappelle que de nombreux replay des précédents numéros sont dispos sur france.tv.