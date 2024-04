Ça commence aujourd’hui du 25 avril 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 25 avril 2024, le sommaire – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission est une rediffusion et a pour thème « Elles étaient meilleures amies, jusqu’au jour où… ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 25 avril 2024, « Elles étaient meilleures amies, jusqu’au jour où… »

À seulement deux semaines de son accouchement, Johanna se retrouve abandonnée par son compagnon, qui choisit ensuite de se mettre en couple avec sa meilleure amie.

Découvrez comment une amitié peut basculer dans « Ça commence aujourd’hui », diffusé cet après-midi sur France 2, avec des témoignages poignants.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 25 avril 2024



Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

« Elles étaient meilleures amies, jusqu’au jour où… », c’est ce jeudi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.