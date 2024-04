Ici tout commence du 25 avril : Anaïs s’attaque à Emmanuel (résumé + vidéo épisode 912 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 25 avril 2024, résumé et vidéo extrait épisode 912 – On peut dire qu’Anaïs est sacrément remontée contre Teyssier ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». La jeune femme décide de le confronter !

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 25 avril 2024 – résumé de l’épisode 912

Anaïs a appris par Claire et Marc les manipulations d’Emmanuel. Et avec l’aide de David, elle a découvert que Teyssier a créé la carte des desserts de la cheffe Meyer pour qu’elle accepte de ne pas recruter Anaïs ! Pour la jeune cheffe, c’en est trop. Elle décide de confronter Emmanuel, qui avoue tout… Mais Anaïs va-t-elle continuer de travailler avec Emmanuel sur le Bleupré malgré toutes ses manipulations ?

Au restaurant « Chez Léonine », l’heure est aux retrouvailles pour Mattéo, sa mère débarque ! De son côté, Hortense s’intéresse de plus en plus à la nutrition…

Ici tout commence du 25 avril 2024 – extrait vidéo

