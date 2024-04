Enquête Exclusive du 21 avril : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 21 avril 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 00h15 sur M6 pour un nouveau numéro du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, c’est une rediffusion et il a pour thème « Voitures d’occasion : enquête sur les dérives d’un marché sous haute tension ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur 6Play.







Enquête Exclusive du 21 avril 2024 : votre émission en résumé

Le marché des voitures d’occasion atteint des sommets sans précédent, avec six millions de véhicules vendus en France en 2021, accompagnés d’une augmentation des prix de 30 %. Cette situation exceptionnelle découle de la crise sanitaire et des tensions en Ukraine, engendrant une pénurie de composants, des problèmes logistiques et de main-d’œuvre, ce qui a triplé les délais d’attente pour les voitures neuves. En conséquence, le marché de l’occasion explose, attirant un nombre croissant d’escrocs ingénieux.

Chaque année en France, environ 600 000 voitures d’occasion sont touchées par des fraudes au compteur kilométrique, où des filières abaissent le kilométrage pour artificiellement augmenter la valeur des véhicules. De nombreux garagistes proposent même cette manipulation en ligne moyennant quelques centaines d’euros.



Une enquête menée au Bénin, en Afrique de l’Ouest, révèle l’existence des « brouteurs », des cyber-délinquants spécialisés dans l’escroquerie à la voiture d’occasion entre pays. Leurs méthodes bien rodées font des milliers de victimes chaque année en vendant des voitures fictives.

Un autre phénomène alarmant est la montée en puissance des « cercueils roulants », des épaves maquillées par des garagistes peu scrupuleux, puis remises en circulation avec la complicité de contrôleurs techniques corrompus. Les contrôles gouvernementaux sont jugés insuffisants, suscitant l’inquiétude des associations d’automobilistes.

Même le marché du luxe est touché par cette frénésie de l’occasion. Chez des marques prestigieuses comme Ferrari, Rolls Royce ou Lamborghini, l’attente pour un véhicule neuf peut atteindre trois ans. Certains modèles voient leur valeur augmenter immédiatement de 20 % à peine sortis de l’usine. Avec la multiplication des clients fortunés, le marché de la voiture de luxe d’occasion enrichit désormais les revendeurs spécialisés.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.