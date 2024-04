Ici tout commence du 10 avril : Hortense parle à Anthony... (résumé + vidéo épisode 901 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 10 avril 2024, résumé et vidéo extrait épisode 901 – Hortense a-t-elle fait le bon choix dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Ce soir, elle culpabilise suite au bisou avec Anthony sous les yeux de Mehdi… Et elle décide de parler à Anthony.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1







Ici tout commence du 10 avril 2024 – résumé de l’épisode 901

Hortense a bossé toute la nuit sur le gâteau de mariage de Clotilde et Joachim. Elle a donné rendez-vous à Anthony aux marais, elle a besoin de lui parler. Hortense se sent mal après que Mehdi les ait vus s’embrasser dans le parc de l’institut… Elle lui explique qu’elle préfère qu’ils ne se voient plus là-bas, pour éviter de lui faire encore plus de mal.

À l’Institut, Hortense et Jérémy choisissent de prendre le contrôle de leur propre destin. De son côté, Anaïs fait une surprenante découverte, et Solal est confronté à la nécessité d’affronter la réalité plutôt que de se voiler la face.



Ici tout commence du 10 avril 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

