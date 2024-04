Plus Belle La Vie du 10 avril 2024 : l’enquête avance (résumé + extrait vidéo épisode 68 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 10 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 68 de PBLV – L’enquête sur la mort de Louise avance ce soir dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et désormais, la police recherche Mattéo, qui était très proche de la jeune femme…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 10 avril 2024 – résumé de l’épisode 68

Jean-Paul et Patrick surveillent devant la salle de sport, et ils repèrent un homme correspondant à la photo prise par Léa… Samuel discute avec la commissaire de la salle de sport, où deux adhérents sont décédés en 2023, dont Louise. Ariane interroge les parents de la seconde victime, Simon, soupçonnant l’usage de dopants. La commissaire envisage d’infiltrer la salle de sport après la découverte d’anabolisants dans la chambre de Simon.

Steve invite Mattéo à une fête pour lui changer les idées. Mattéo finit par accepter. Pendant la fête, Mattéo et Ophélie font connaissance. Mattéo demande à Ophélie si elle est la copine d’Aya et ils décident de repartir à zéro. Kilian rejoint Aya et elle lui demande s’il aime toujours Betty, mais il esquive la question…

Gabriel soutient Barbara, qui se sent coupable pour la crèche. Il lui assure qu’elle n’est pas seule, ils sont là pour elle. Thomas et Gabriel prennent soin de Yaël, se remémorant leur petit-fils Mathis. Ils décident de garder Yaël un week-end pour aider Barbara.



VIDÉO Plus belle la vie du 10 avril 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.