Ici tout commence du 11 avril : Hortense se lance un défi ! (résumé + vidéo épisode 902 en avance)

Ici tout commence du 11 avril 2024, résumé et vidéo extrait épisode 902 – Hortense a finalement quitté Anthony dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Mais a-t-elle encore un avenir avec Mehdi ? Ce soir, la jeune femme doute et décide de se concentrer sur le mariage de Clotilde. Elle veut réconcilier la cheffe et son fils !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 11 avril 2024 – résumé de l’épisode 902

Hortense a quitté Anthony, qui voulait qu’elle le suive à Bordeaux et qu’elle arrête d’être prof. Hortense se confie à Vic et elles parlent de Mehdi… Hortense a l’impression qu’il sera plus heureux sans elle, il a passé son temps à se sacrifier pour être avec elle. Vic pense qu’elle se trompe… Hortense et Mehdi ont-ils encore un avenir ?

Si Hortense ne parvient pas à résoudre ses propres problèmes, elle décide de s’occuper de ceux des autres. En effet, elle se met en tête de réconcilier Jérémy et Clotilde à la veille du mariage ! À l’institut, la cheffe Meyer propose à Anaïs un projet prometteur… Chez Double A, Stanislas et Laetitia sauvent le déjeuner d’un client !



Ici tout commence du 11 avril 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

