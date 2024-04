Plus Belle La Vie du 11 avril 2024 : Jules va poursuivre l’enquête (résumé + extrait vidéo épisode 69 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 11 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 69 de PBLV – La mission infiltration va commencer aujourd’hui pour Méline et Samuel dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ».

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 11 avril 2024 – résumé de l’épisode 69

La commissaire et Samuel se réunissent avec la procureure pour discuter de leur plan d’infiltration dans la salle de sport. La commissaire envisage Jean-Paul pour le rôle de coach, mais il est convaincu qu’elle serait plus crédible en raison de son passé de championne en arts martiaux et de sa grande forme physique. Ils se préparent à entrer en action dès ce soir dans la salle de sport.

Pendant ce temps, Apolline est dans le bureau d’Ulysse, qui révèle qu’elle a menti pour obtenir un rendez-vous et expose son véritable statut d’étudiante en droit de cinquième année. Ulysse refuse de lui accorder de l’attention, désapprouvant sa démarche et lui demandant de partir. Il la juge sur sa condition sociale et préfère des jeunes plus méritants… Malgré cela, Apolline reste déterminée à persévérer dans ses efforts.

Ophélie décrit à Aya la connexion particulière qu’elle a ressentie avec Mattéo lors de la fête. Elle doit le revoir car il a oublié sa veste chez elle… Ils semblent toujours très complices et se lancent même dans un défi de stylisme, où Mattéo encourage les talents de création d’Ophélie.



La responsable de la crèche confronte Jules à propos de son article, exprimant son désaccord et évoquant les pressions financières des actionnaires. Jules réalise alors qu’il n’a pas exploré tous les aspects du problème et se sent coupable d’avoir publié son article trop hâtivement. Apolline le rejoint et l’encourage à continuer son enquête de manière plus équilibrée, lui assurant qu’il a entre les mains un sujet important à explorer.

VIDÉO Plus belle la vie du 11 avril 2024 – extrait vidéo

