Ici tout commence du 9 avril : Hortense et Mehdi, c’est fini ! (résumé + vidéo épisode 900 en avance)

Ici tout commence du 9 avril 2024, résumé et vidéo extrait épisode 900 – Entre Hortense et Mehdi, c’est fini ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que Mehdi a pris les devants en quittant Hortense, celle-ci n’a plus envie de se battre pour sauver leur mariage !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1







Ici tout commence du 9 avril 2024 – résumé de l’épisode 900

Après sa séparation avec Mehdi, Vic a hébergé sa sœur, Hortense. Elle explique à Vic qu’elle a décidé de s’engager davantage dans sa relation avec Anthony. Elle pense que leur père avait raison, ils n’étaient pas faits l’un pour l’autre avec Mehdi ! Elle est convaincue qu’elle peut être heureuse avec Anthony…

Au Double A, Mattéo et Anaïs s’engagent dans un jeu de séduction ambigu. Et pendant ce temps, à l’Institut, les bonnes résolutions de Solal deviennent une fixation obsessionnelle.



Ici tout commence du 9 avril 2024 – extrait vidéo

