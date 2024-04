Plus Belle La Vie du 9 avril 2024 : Mattéo interrogé par la police (résumé + extrait vidéo épisode 67 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 9 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 67 de PBLV – L’enquête sur la mort de Louise avance ce soir dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et désormais, la police recherche Mattéo, qui était très proche de la jeune femme…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 9 avril 2024 – résumé de l’épisode 67

À la résidence, Mattéo prépare son shaker de protéines quand Patrick et Jean-Paul arrivent. Ils l’interrogent sur Louise, une ancienne amie de lycée. Mattéo admet qu’ils ont eu une brève relation, mais se sont perdus de vue à l’université. Patrick et Jean-Paul l’emmènent au commissariat.

Pendant ce temps, Samuel reçoit de nouvelles informations de la scientifique : de la magnésie a été trouvée sur le corps du médecin décédé, ce qui incrimine encore Mattéo Duval. Au commissariat, Mattéo parle de ses activités sportives et de son entraînement avec Louise, qui se dopait selon lui. Jean-Paul soupçonne Mattéo de se doper également et décide de le soumettre à un test, mais Mattéo assure qu’il est clean. Le bilan sanguin de Mattéo est conforme à ses dires, il est donc autorisé à rentrer chez lui. La commissaire décide de se concentrer sur la salle de sport. Pendant ce temps, Léa photographie discrètement un suspect repéré par le policier qui la protège…

Aya confie à Ophélie qu’elle a tout révélé à Mattéo. Vanessa annonce à Ophélie son départ à Paris pour deux jours, et Aya propose d’organiser une fête pour lui faire rencontrer Mattéo. Après quelques hésitations, Ophélie accepte.



Publicité





Barbara cherche désespérément une solution de garde pour son fils Yaël depuis qu’elle l’a retiré de la crèche. Barbara essaie de contacter des nounous tout en cuisinant, ce qui la rend irritée et cause des erreurs. Thomas, agacé, lui suggère de prendre quelques jours de repos. Après le service, Thomas réconforte Barbara, qui craque dans ses bras…

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoilers : le retour de Djawad, les résumés jusqu’au 26 avril 2024

VIDÉO Plus belle la vie du 9 avril 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.