Les 12 coups de midi du 12 avril : l’étoile mystérieuse bientôt dévoilée, qui est derrière ?

Les 12 coups de midi du 12 avril 2024, 200ème victoire d’Emilien – Emilien a signé une 200ème victoire ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi poursuit son incroyable parcours après avoir dépassé Eric hier, et il a signé un Coup de Maître à 30.000 euros !











Les 12 coups de midi du 12 avril 2024, l’étoile mystérieuse sera bientôt dévoilée

Emilien voit donc sa cagnotte grimper à un total de 869.941 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, il a proposé le nom de Chantal Lauby, mais c’est encore raté ! On a toujours quatre indices : une plage, un lionceau, une serpe, et un gramophone. Et on peut déjà vous dire que cette étoile devrait être entièrement dévoilée dans environ 10 jours !

Qui peut bien se cacher derrière cette étoile ? Difficile à dire mais on pense toujours que ça pourrait être Jamel Debbouze : la serpe en référence à Astérix, et le lionceau pour son doublage dans « Le roi lion ».

Indices présents sur l’étoile : une plage dans les tropiques, un lionceau, une serpe, un gramophone

Noms déjà proposés : Pascal Obispo, Florent Pagny, Guillaume Canet, Alain Chabat, Chantal Lauby



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 12 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+