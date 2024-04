« Jalousie entre voisines » : votre téléfilm ce 12 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Jalousie entre voisines » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 12 avril 2024 – Ce vendredi et comme tous les après-midis sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Jalousie entre voisines ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Jalousie entre voisines » : l’histoire, le casting

La vie d’une mère de famille prend un tournant dramatique lorsque sa voisine commence à lui faire des problèmes. Elle se retrouve alors dans une lutte acharnée pour protéger sa famille, dont la sécurité est désormais en danger.

Avec : Jamie-Lynn Sigler (Karen Morgan), David Lewis (Alan), Carmel Amit (Susie), Alison Wandzura (Whitney McKellan)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Echangées à la naissance ».

« Echangées à la naissance » : l’histoire et le casting

Brooke, une paysagiste brillante vivant une vie idyllique, voit son monde s’effondrer lorsqu’elle découvre que sa fille, Hailey, n’est pas son enfant biologique. Une crise éclate au sein de sa famille lorsqu’il est révélé que Hailey a été échangée à la naissance avec Breanne, la fille biologique de Brooke, élevée comme la sienne par Alexis, une serveuse aux circonstances complexes. Les deux jeunes filles entreprennent de découvrir leurs véritables mères biologiques, mais Alexis, craignant que Breanne ne soit séduite par la vie luxueuse qui l’attend dans sa « nouvelle » famille, lutte profondément contre la situation et commence à perdre pied.

Avec : Lindsay Hartley (Brooke Jenkins), Hannah Barefoot (Alexis), Allison McAtee (Viv), Matthew Pohlkamp (Carter Jenkins)