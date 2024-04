« Ma belle-mère, mon enfer » : votre téléfilm ce 9 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Ma belle-mère, mon enfer » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 9 avril 2024 – Ce mardi et comme tous les après-midis sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Ma belle-mère, mon enfer ».





A suivre dès 14h15, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Ma belle-mère, mon enfer » : l’histoire, le casting

Amanda se prépare à accueillir son fils Jack, de retour chez lui après un long voyage d’affaires. Cependant, elle ignore qu’il n’est pas rentré seul. En effet, il est accompagné d’Olivia, une jeune femme qu’il envisage d’épouser, et dont il n’a jamais mentionné l’existence à personne. Lors des présentations, Amanda est sceptique quant à la sincérité d’Olivia et soupçonne qu’elle cherche à manipuler son fils pour profiter de la fortune familiale. Dès lors, elle met tout en œuvre pour entraver cette union, même si cela signifie franchir certaines limites.

Avec : Sarah-Jane Redmond (Amanda), Erin Boyes (Olivia), Madison Smith (Jack), Mark Humphrey (Victor)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Dans les griffes de mon beau-père ».

« Dans les griffes de mon beau-père » : l’histoire et le casting

Après le décès de son compagnon, Peg se retrouve seule à élever ses deux filles âgées de 15 et 17 ans. En proie à des difficultés financières, elle rencontre Richard, un homme aisé, qui initialement se montre attentionné en lui proposant des sorties et lui offrant un répit bienvenu à son quotidien. Progressivement, leur relation évolue et Richard finit par demander Peg en mariage, au grand désarroi de Lizzie et Maggie, qui se sentent délaissées par leur mère. Elles craignent l’emprise croissante de leur futur beau-père sur Peg. Bientôt, contraintes par les circonstances, elles déménagent chez lui et doivent changer d’école. Lorsque Peg est absente un jour, Richard, enivrés et drogués, prend des photos compromettantes de Maggie et abuse d’elle.

Avec : Holly Deveaux (Maggie), Paula Trickey (Peg), William McNamara (Richard), Madison Lee Brown (Lizzie)