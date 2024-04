Demain nous appartient spoiler : Bart ment à Sara et Roxane... (vidéo épisode du 11 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Bart va décevoir Sara et Roxane dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Bart va leur mentir au sujet d’Enora…











Sara et Roxane ont confié la petite Enora à Bart le temps d’aller se balader en amoureuses en moto. Elles rentrent reposées et heureuses alors que Bart s’est bien occupée de la petite fille… Il a tout cleané et la petite dort paisiblement. Mais Bart ment en assurant aux deux mamans qu’elle a mangé sa purée… Quand il s’en va, Roxane remarque chose de suspect dans le bavoir en plastique de la petite fille… Elle retrouve… une frite ! Bart est démasqué, il a fait mangé du fast-food à Enora !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1663 du 11 avril 2024 : le mensonge de Bart

