Ça commence aujourd’hui du 9 avril 2024 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd’hui du 9 avril 2024, le sommaire – Ce mardi et comme tous les après-midis sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission est une rediffusion et a pour thème « Tendances sociopathes : comment vivent-ils avec ce diagnostic ? ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 9 avril 2024, « Tendances sociopathes : comment vivent-ils avec ce diagnostic ? »

C’est un sujet peu abordé en raison de sa nature effrayante : trois des invités de Faustine Bollaert ont été diagnostiqués avec des tendances sociopathes. Ils partageront leur vécu quotidien suite à ce diagnostic. Capucine, par exemple, a été diagnostiquée comme ayant des traits antisociaux. Pendant son adolescence, elle a développé des troubles du comportement et semblait dépourvue de toute conscience morale.

Ne manquez pas ces témoignages exceptionnels aujourd’hui dans « Ça commence aujourd’hui » sur France 2 !

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 9 avril 2024



Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

