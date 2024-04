Plus belle la vie, un ancien acteur phare viré : « non, quitter la série n’a jamais été mon choix »

Publicité





Un acteur phare de la série « Plus belle la vie » a expliqué avoir été viré au moment du passage de la série sur TF1.





Il s’agit de Théo Bertrand, alias Kévin Belesta dans la série quotidienne marseillaise. Il s’est exprimé aujourd’hui sur son compte Instagram, expliquant avoir traversé une dépression.







« Je dois expliquer ces événements pour que les gens comprennent « qui » je suis devenu aujourd’hui. Et surtout mettre fin à cette rumeur : Non, quitter la série n’a jamais été mon choix. » a déclaré Théo Bertrand/

« Quand on m’a rappelé pour me proposer la nouvelle série, j’ai dit oui sans hésiter. Ma mère a poussé un grand « ouf » de soulagement lorsque je lui ai annoncé. Et c’est ‘ce faux espoir’ que je lui ai donné qui m’a vraiment abattu. Bien sûr, le fait que des productions ne puissent pas tenir leurs engagements envers des comédiens, ça arrive tous les jours dans notre métier. Seulement, le fait que ce soit moi qui ait été obligé de les rappeler et d’insister pour qu’on m’annonce que finalement, je ne faisais plus partie du casting, ça je l’ai vécu comme une trahison. » a-t-il expliqué.



« À l’époque, je traversais une dépression dû à des problèmes personnels et je pensais que cet événement aurait fini de ‘m’achever’. Finalement, j’ai réussi à en faire une force. Et grâce à mes amis, ma famille et aussi grâce a moi-même je ne suis pas tombé dans la haine ni dans l’apitoiement. J’ai trouvé des petits boulots, j’ai relativisé en me disant que ma vie était incroyable. Je suis devenu serveur, artificier, régisseur, paysagiste, barman… Je suis passé au dessus de ça, j’ai fait la fête, j’ai ri, j’ai pleuré, j’ai passé du temps avec mes proches. Mais surtout j’ai attendu. J’ai attendu de toucher le fond dans ma dépression pour pouvoir remonter. »

Aujourd’hui, Théo Bertrand va mieux et il est parti pour un long voyage jusqu’à Tahiti en bateau stop. Vous pouvez suivre ses aventures sur Instagram.

Et il n’a pas gardé d’amertume quant à son éviction de « Plus belle la vie » : « Sachez que j’ai encore énormément d’amis dans la série que j’aime énormément, je suis content pour eux et je les soutient très fort. D’ailleurs eux aussi ont été triste et se sont battus pour mon retour. Je rejette la faute sur personne c’est comme ça.«