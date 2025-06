Plus belle la vie spoiler : Samuel ment, Jennifer fait une découverte choc ! (30 juin 2025)

Publicité





Jennifer et Morgane ont pris Samuel sur le fait dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et on peut déjà vous dire que dans l’épisode du lundi 30 juin 2025, Samuel va reconnaitre être addict aux médicaments. Morgane l’a confronté sous les yeux de Jennifer, il n’a pas eu d’autre choix que de reconnaitre son achat de médicaments au dealer et son addiction…











A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un drame au Mistral, Jennifer anéantie, les résumés jusqu’au 11 juillet 2025

Mais Samuel va ensuite mentir de plus belle ! Il fait croire à Jennifer, mais aussi à Gabriel, Morgane et Idriss, qui a tout arrêté depuis vendredi et qu’il est en plein sevrage. Sauf que Samuel va étonnamment bien… Gabriel est surpris, tout comme Barbara quand Jennifer lui en parle.

Barbara met alors Jennifer en garde : les gens addicts sont très forts pour mentir à leurs proches ! Barbara propose alors son aide à Jennifer pour en avoir le coeur net… Elles fouillent l’appartement de Samuel de fond en comble. Jennifer est soulagée, elles ne trouvent rien. Jusqu’au moment où elle remarque un tableau de travers… Des médicaments sont cachés derrière ! Jennifer est sous le choc !



