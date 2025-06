Nouveau jour : lancement de la série quotidienne d'M6 ce soir (30 juin 2025)

Publicité





C’est le grand jour pour la série quotidienne d’M6 « Nouveau Jour », qui sera lancée ce lundi 30 juin à 20h35. Une fresque familiale intense où secrets, passions et rivalités s’entremêlent au cœur d’un prestigieux hôtel 4 étoiles.











Nouveau Jour : présentation, synopsis

Après la mystérieuse disparition en mer de Lucien Bartoli, propriétaire d’un prestigieux hôtel 4 étoiles, sa fille aînée Louise (Helena Noguerra) reprend la direction de l’établissement. Autoritaire et exigeante, elle peine à concilier la gestion stricte de l’hôtel et sa vie de famille, au grand dam de ses frère et sœur, Tarek (Mhamed Arezki) et Audrey (Gabrielle Atger). D’autant que la fratrie porte déjà le poids d’un lourd secret capable de tout faire voler en éclats.

Louise peut néanmoins compter sur le soutien indéfectible de son nouveau mari Aurèle (Alexandre Varga), propriétaire du club de fitness voisin, et de Sofia (Aurélie Konaté), capitaine des pompiers de la ville. Mais l’arrivée inattendue de Théa (Marion Aymé), la fille d’Audrey, accompagnée d’Erwan (Vincent Desagnat), vient bouleverser l’équilibre fragile de la famille. Déterminée à lever le voile sur les mystères qui entourent l’hôtel Bartoli, Théa nourrit aussi l’ambition secrète de s’approprier ce domaine chargé d’histoire.

La situation se complique encore lorsque l’hôtel devient la cible d’attaques mystérieuses perpétrées par un corbeau anonyme. Entre rivalités, ambitions et menaces, chaque membre du clan Bartoli et leur entourage vont devoir affronter leurs démons et prendre position.



Le casting

Avec : Helena Noguerra, Laëtitia Milot, Bruno Solo, Vincent Desagnat, Jean-Baptiste Maunier, Gabrielle Atger, Alexandre Varga, Marion Aymé, Mhamed Arezki, Aurélie Konaté, Juliette Chêne, Jean-Baptiste Shelmerdine, Kevin Dias et Manoëlle Gaillard donnent vie à cette saga captivante.

Les résumés du 30 juin au 4 juillet 2025

Lundi 30 juin (épisode 1) : Théa fait son grand retour dans le Sud, pleine de secrets et d’ambition pour l’avenir. L’heure est au branle-bas de combat pour Gabriel et le personnel de l’hôtel Bartoli, alors que Louise s’apprête à passer le plus beau jour de sa vie. Mais rien ne devrait se passer comme prévu…

Mardi 1er juillet (épisode 2) : L’hôtel se remet peu à peu des évènements de la veille, alors que tous cherchent des réponses et que Magalie doit faire face à des conséquences inattendues. Chez les Maillol, l’aide d’un vieil ami et de Camille met Erwan dans une situation plutôt cocasse.

Mercredi 2 juillet (épisode 3) : Louise ne sait plus à quel saint se vouer face aux menaces qui s’intensifient à l’hôtel Bartoli. L’heure est au nouveau départ pour Magalie tandis que Jade, elle, s’évertue à satisfaire les clients les plus récalcitrants.

Jeudi 3 juillet (épisode 4) : Un nouvel évènement menace les équilibres personnels et professionnels de l’hôtel Bartoli, alors que Magalie, elle, est en proie aux doutes. Pendant ce temps, l’ouverture d’un nouveau bar, La Pena Loca, est perturbée par l’insouciance d’un de ses gérants.

Vendredi 4 juillet (épisode 5) : Face à une nouvelle donne, Louise doit prendre les décisions qui s’imposent. Magalie doit tant bien que mal trouver un nouveau souffle dans son quotidien, alors que Roméo doit penser à des méthodes inattendues pour sauver son bar.