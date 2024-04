Quotidien : Yann Barthès répond aux propos de Quentin Bataillon dans TPMP

Publicité





Quentin Bataillon, président de la Commission d’enquête parlementaire sur la TNT, était sur la plateau de « Touche pas à mon poste » mardi. Aux côtés de Cyril Hanouna, il n’a pas hésité à tacler Yann Barthès en affirmant avoir trouvé l’animateur de Quotidien « arrogant ».





Et si la présence de Quentin Bataillon dans TPMP a beaucoup fait parler, certain y voyant une sortie de route déplacée, Yann Barthès n’a pas manqué de lui répondre hier soir dans « Quotidien » sur TMC.







« On commence par le début, et pour le début on va commencer par une définition, la définition de la constance en politique, ça va être très court : ce tweet de Quentin Bataillon, président de la Commission d’enquête parlementaire sur la TNT » a déclaré Yann Barthès avant de ressortir un tweet de Quentin Bataillon datant de janvier 2023 dans lequel l’homme politique s’en prenait à Cyril Hanouna et TPMP.

« La honte Cyril Hanouna c’est l’imposture de TPMP alliant démagogie et fausses informations. » avait alors écrit Quentin Bataillon, membre de Renaissance et député de la première circonscription de la Loire.



De quoi décrédibiliser les propos qu’il a tenu la veille sur C8.

La réponse de Yann Barthès est à retrouver en vidéo sur TF1+.