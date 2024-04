Secret Story : le secret commun a été découvert ! (EXTRAIT VIDÉO)

Publicité





A quelques heures de la quotidienne de Secret Story, à l’issue de laquelle un premier habitant sera déjà éliminé, on sait que deux candidats ont déjà réussi à découvrir le secret commun !





En effet, dans la bande-annonce de la quotidienne de ce vendredi, on peut découvrir que Lou et Léo, les faux jumeaux, sont allés ensemble déclencher l’alarme des secrets.







Ils ont buzzé le secret commun et l’ont découvert ! La Voix leur a confirmé qu’ils avaient bien trouvé le secret commun, à savoir qu’ils ne sont pas dans la vraie maison. Autant dire que Lou ne s’est pas laissée berner par le faux indice reçu la veille. Lou et Léo ne pourront donc pas être éliminés ce soir, seuls ceux qui n’auront pas découvert le secret commun seront en danger.

Et notez que Lou est décidément une candidate redoutable puisqu’elle a aussi buzzé le secret de Charlène et Francesca, et on découvrira ce soir si elle a le bon intitulé.



