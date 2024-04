Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 4 du 3 avril ? (résumé + replay)

Publicité





Top Chef éliminé du 3 avril 2024 – Qui a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 4 de la saison 15 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Philippe Etchebest, Paul Pairet, Glenn Viel, Hélène Darroze et Stéphanie Le Quellec ont fait leur choix !





Et à l’issue de ce 4ème épisode, c’est Anicée Lacrouts, de la brigade grise, qui a été éliminée.







C’était une spéciale « Qui peut battre ? » qui attendait les candidats ce soir. Pour cette 15e saison, ils devaient battre les chef(fe)s de la brigade opposée. Stéphanie Le Quellec et Dominique Crenn mettaient au défi les candidats de la brigade grise, et le binôme Glenn Viel et Paul Pairet affrontaient les candidats de la brigade orange.

Une dernière épreuve attendait ensuite les derniers du classement, sur une seule et unique bouchée. Quentin Maufrais (brigade prange), Arnaud Munster (brigade orange), Clotaire Poirier (brigade grise) et Anicée Lacrouts (brigade grise) se sont affrontés et les chefs ont dégustés leurs bouchées à l’aveugle.



La bouchée la plus réussie, qui sortait clairement du lot, était celle de Quentin. C’était ensuite plus serré : Arnaud est 2ème, et Clotaire 3ème.

Top Chef du 3 avril : éliminé

Le candidat qui a proposé la bouchée la moins réussie a été éliminé du concours Top Chef. Il s’agit donc de Anicée Lacrouts, de la brigade grise. Mais comme cette année encore les éliminés ont une seconde chance, il rejoint Thibault et Pierre-Pascal dans « La brigade cachée » du chef Pierre Gagnaire.

Rendez-vous le mercredi 10 avril à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 5. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.