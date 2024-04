Ici tout commence spoiler : Anaïs a un surprenant crush pour... (vidéo épisode du 8 avril)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire qu’on ne s’y attendait pas du tout ! Dans quelques jours dans votre série quotidienne « Ici tout commence », Anaïs va avoir un crush particulièrement surprenant… Et pour cause, l’heureux élu n’est autre que… Mattéo !











Jude a fait venir Mattéo dans les cuisines du Double A. Dans les vestiaires, il demande à Anaïs si la présence de Mattéo ne l’a pas dérangée… Mais à sa grande surprise, non seulement il n’a pas dérangé Anaïs, mais en plus il lui a même beaucoup plu ! Anaïs a un crush pour Mattéo, loin d’imaginer qu’il est gay et qu’il a une relation avec Jude… Il est gêné mais ne peut rien lui dire…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 899 du 8 avril 2024, Anaïs a flashé sur Matteo



