Un Si Grand Soleil spoilers : un gros rebondissement, les résumés jusqu’au 10 mai 2024

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 10 mai 2024 – Qu’est-ce qui vous attend le mois prochain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 6 au vendredi 10 mai 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Et dans deux semaines, on peut vous dire que c’est un gros rebondissement qui vous attend au sujet d’Elisabeth et Alain : ils vont finalement décider de se marier !

Dans le même temps, la vérité sur Anne Aguerra éclate. Et lors des obsèques de Philippe, Arnaud règle ses comptes avec sa belle-mère… De son côté, Claire est jalouse de voir Florent passer beaucoup de temps avec Anne.



Publicité





A l’hôpital, une histoire de punaises de lit prend de grandes proportions…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 6 au 10 mai 2024

Lundi 6 mai 2024 (épisode 1391) : Le secret d’Anne éclate au grand jour, éveillant les suspicions de tous. Un ancien patient menace de porter plainte : il aurait attrapé des punaises de lit à l’hôpital : la psychose s’installe.

Mardi 7 mai 2024 (épisode 1392) : Durant les funérailles de son père, Arnaud règle ses comptes en public. De son côté Bertier a commencé à fréquenter une jeune femme, ce qui n’est pas du goût de Léonor.

Mercredi 8 mai 2024 : pas d’épisode

Jeudi 9 mai 2024 (épisode 1393) : Les rumeurs autour des punaises de lit à l’hôpital s’ébruitent en ville et Marc est chargé d’enquêter. Quant à Claire, elle a de plus en plus de mal à supporter que Florent passe autant de temps avec son ex.

Vendredi 10 mai 2024 (épisode 1394) : Après des jours de relation virtuelle, Bertier a enfin rendez-vous avec sa mystérieuse conquête. De son côté, Elisabeth risque de devoir renoncer à ses rêves de grand mariage.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : Manu fait une découverte sur Anne (résumé épisode du 2 mai 2024)

Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 22 au 26 avril 2024 en cliquant ICI

du 29 avril au 3 mai 2024 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.