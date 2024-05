66 minutes du 26 mai : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

Publicité





66 minutes du 26 mai 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h10 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







Publicité





66 minutes du 26 mai 2024, sommaire et extraits vidéos

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Moustiques tigres : la guerre est déclarée

L’Hexagone se prépare à lutter contre l’invasion de moustiques tigres qui viennent tout juste de s’implanter dans la dernière région qui leur résistait encore : la Normandie !



Publicité





🔵 Cannes : la palme de l’ultra luxe

Célèbre pour son festival qui s’est achevé hier, Cannes est également connue pour ses villas d’exception ainsi que ses incroyables yachts qui mouillent à proximité de la croisette.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Le plus français des lycées de Londres

Nous traversons la Manche pour visiter les coulisses d’un établissement scolaire d’exception : le lycée Charles de Gaulle de Londres (Grande Bretagne).

Extrait vidéo

vidéo à venir

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.