« Attraction » du 9 mai 2024 : déjà le final ce soir sur TF1

Publicité





Attraction, vos épisodes inédits du jeudi 9 mai 2024 – Ce jeudi soir, TF1 termine déjà la diffusion de sa nouvelle série « Attraction » avec Laura Sepul et Lannick Gautry. Au programme aujourd’hui, les quatre derniers épisodes de la saison à la suite !





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Publicité





Votre épisode du 9 mai

Épisode 3 « L’aveu » : Agathe est décidée à quitter Fred. Elle visite des appartements. En rentrant à son domicile, la police l’attend pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. Sa mère, victime d’une agression a été retrouvée sans vie dans son appartement. Interrogée au commissariat, Agathe se trouve être la première suspecte. En effet, lors de la visite d’un appartement quelques jours plus tôt, elle s’était violement disputée avec sa mère. Prise de panique, elle raconte aux inspecteurs ce que Fred a fait lors de son dernier déplacement.

Épisode 4 « La cage » : Agathe est décidée à quitter Fred. Elle visite des appartements. En rentrant à son domicile, la police l’attend pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. Sa mère, victime d’une agression a été retrouvée sans vie dans son appartement. Interrogée au commissariat, Agathe se trouve être la première suspecte. En effet, lors de la visite d’un appartement quelques jours plus tôt, elle s’était violement disputée avec sa mère. Prise de panique, elle raconte aux inspecteurs ce que Fred a fait lors de son dernier déplacement.



Publicité





Épisode 5 « Le sacrifice » : Fred est contacté par sa fille, Louise. Celle-ci lui demande de venir les chercher sur une aire d’autoroute. Furieuse et Paniquée, Agathe demande aux enfants de monter dans la voiture pour partir. Mais à la suite d’une scène, la police est appelée sur les lieux. Quand Fred arrive, il récupère les enfants et se dédouane auprès des policiers racontant qu’Agathe est sous calmants pour des crises psychotiques. Il convainque son amie psychologue de la faire interner de force. En attendant, il la retient à la maison sous l’emprise d’une drogue lui enlevant tout discernement.

Épisode 6 « Le jugement » : Un an après les faits, et à la veille du procès, le crime fait la une des journaux qui se sont emparés de l’affaire. En effet, ils étaient à l’affut de la moindre information afin de faire sensation. Certains espèrent voir la vérité éclater au grand jour, alors que d’autres prient pour que leurs sombres secrets restent bien cachés. Une attente insoutenable pour les protagonistes de l’affaire mais pas uniquement…

« Attraction » : rappel de la présentation de la série

Agathe se présente souvent comme une mère de famille « comme les autres ». Vivant dans un charmant pavillon avec un mari talentueux et des enfants en bonne santé, tout semble parfaitement ordonné. Cependant, après quinze ans de mariage, les apparences commencent à se fissurer dans cette jolie image de carte postale. Lorsqu’un meurtre est commis dans l’hôtel où son mari séjournait pour le travail, une suspicion insupportable s’installe… Son mari, avec qui elle partage sa vie, pourrait-il être un meurtrier ? Agathe se demande si elle n’est pas, depuis des années, prise au piège d’une relation abusive et toxique. Que sait-elle réellement de Fred ? Prise dans le tourbillon du doute, Agathe devient obsédée par cette question, et la cellule familiale se transforme en terrain d’enquête criminelle sous haute tension…

Avec : Laura Sepul (Agathe), Lannick Gautry (Fred), Keane Simons (Louise), Félicien Chardome (Mathias), Babetida Sadjo (Ester), Geert Van Rampelberg (Le procureur)