C à vous du 20 mai 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 20 mai 2024, invités et sommaire – Ce lundi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 🎬 Dans C à Vous en direct de Cannes : Artus et Sayyid El Alami pour le film “La pampa”, prochainement au cinéma; Zoe Saldana et Karla Sofía Gascón pour le film “Emilia Perez”, en compétition officielle au Festival de Cannes; Daniel Auteuil et Alice Belaïdi pour le film “Le fil”, en salle le 11 septembre

🔵 📌 Jeux paralympiques : J-100. Michael Jeremiasz, ancien joueur de tennis handisport, chef de mission et ambassadeur de la délégation française aux Jeux paralympiques de Paris 2024, est dans le 5 sur 5



Publicité





🔵 📌 Homophobie : nouvelle polémique dans le foot. On en parle avec Daniel Riolo, journaliste et éditorialiste sur RMC Sport

🔵 📌 Mort du président Raïssi : quelles conséquences pour l’Iran et la région ? Mariam Pirzadeh, journaliste France 24, ancienne correspondante à Téhéran et Georges Malbrunot, grand reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient, sont les invités de C à vous

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 20 mai 2024 à 19h sur France 5.