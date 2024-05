Ici tout commence spoiler : Claire confie un secret... (vidéo épisode du 15 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Claire a décidé de prendre Vic sous son aile dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, la cheffe Guinot va donner un coup de pouce à la soeur d’Hortense en lui partageant l’un de ses secrets…











En effet, alors que Vic a un coup de mou et se sent nulle en comparaison aux autres élèves qui ont un fort instinct en cuisine, Claire décide de lui révéler l’un de ses secrets. Elle lui dévoile l’encyclopédie des associations en cuisine ! Un livre de plus de 1000 pages qui est une véritable bible et qui permettra à Vic de se sentir de plus en plus à l’aise.

La jeune femme est sous le choc face au temps qu’il va lui falloir pour assimiler tout ça mais Claire lui explique qu’elle ressentira la différence plus vite qu’elle le croit…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 925 du 15 mai 2024, Claire confie un secret à Vic

